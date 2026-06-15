Seltener Fund: Widmung von Albert Einstein in Dortmund aufgetaucht

Eine kleine Widmung und eine Riesen-Überraschung: In einer Literatursammlung, die der Dortmunder Uni-Bibliothek überlassen wurde, finden sich Zeilen von Albert Einstein.
Dortmund - Eine bisher unbekannte Widmung des Nobelpreisträgers und Genies Albert Einstein aus dem Jahr 1952 haben Mitarbeitende der Dortmunder Universitätsbibliothek entdeckt. Der Amerikanist Walter Grünzweig hatte der Bibliothek kürzlich mehr als 4.000 Bände nordamerikanischer Literatur überlassen, wie die Hochschule mitteilte. Große Überraschung und kleine Sensation: Auf einem Vorsatzblatt der Bandes "Socialism and American Life" (Sozialismus und amerikanisches Leben) fanden sich handgeschriebene Worte des weltberühmten Physikers und Urhebers der Relativitätstheorie (1879-1955).