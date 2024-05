1 Die Geierschildkröte hat eine enorme Bisskraft. Foto: /Stephan_Jansen

Ein Hundebesitzer entdeckt bei einem Spaziergang in Weilheim (Kreis Esslingen) ein seltenes Tier. Die Art ist in Deutschland nicht heimisch. Die Polizei sucht den Besitzer.











Das Reptil lag am Montagmorgen mitten auf einem Feldweg in Weilheim. Wie die Polizei berichtet, wurde die seltene Schildkröte von einem Hundehalter beim Gassigehen gegen 6.40 Uhr nahe eines Weihers beim Egelsberger Aussichtspunkt entdeckt. Die alarmierten Beamten identifizierten das 35 bis 40 Kilogramm schwere und knapp einen halben Meter große Tier schnell als Geierschildkröte. Das als sehr bissig geltende Reptil wurde von der Tierrettung eingefangen und in Obhut genommen. Hinweise zum Besitzer des Tieres gibt es bislang nicht, teilt die Polizei mit. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.