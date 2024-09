Mittelalterliches Boot im Arendsee gesichert

Altmark Die Überreste eines rund 800 Jahre alten Prahmboots im Arendsee bei Altmark sind von Archäologen und Tauchern in einwöchiger Arbeit vor dem weiteren Verfall gesichert worden. „Die Unterwasserarbeiten waren trotz teilweise widriger Umstände ein voller Erfolg“, sagt Projektleiter Sven Thomas vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Der Arendsee ist der größte und tiefste natürliche See in Sachsen-Anhalt.

Ein Taucher schwimmt im Arendsee an der Wasseroberfläche. Foto: dpa/Simon Kremer

Erstes schwimmendes mittelalterliches Schiff in Deutschland

Für eine umfangreiche Dokumentation wird das Schiff Ende April 2025 komplett an die Wasseroberfläche gezogen und auf eine im See befindliche Plattform gesetzt. „Das wird das erste schwimmende mittelalterliche Schiff in Deutschland“, erklärt Archäologe Thomas. So eine Aktion habe es bislang noch nicht gegeben.

Ein Prahm ist ein Transportschiff mit schlanker und flacher Rumpfform und seit der Antike bekannt. Das Boot im Arendsee besteht aus Eichenholz und stammt aus der Zeit um 1265, vermutlich aus dem nahegelegenen Kloster.

Boot soll aus 35 Meter Tiefe geborgen werden

Das Boot liegt in 35 Meter Tiefe, was die Unterwasserarbeiten extrem aufwendig und kompliziert gestaltete. Taucher hatten mit speziellen Seilwinden das Artefakt mehrere Zentimeter vom Seeboden gehoben und vier Saugschlitten daruntergezogen. „Das bringt Mensch und Material an ihre Grenzen“, betont Thomas. „Die Taucher arbeiten unter psychisch absolut extremen Bedingungen.“

In einer Tiefe von rund 35 Metern sei die Sicht gleich null. Jede Bewegung wirbele Sediment auf. Die Temperatur betrage in der Tiefe um fünf Grad Celsius, die Taucher nutzen spezielle Gasgemische, um möglichst lange an dem Prahm zu arbeiten. Ziel der archäologischen Arbeiten war es, den Prahm ein wenig anzuheben, um ihn auf eine Bergung im kommenden Jahr vorzubereiten.

Eine Tauchplattform liegt im Arendsee über der Stelle, an der im Mittelalter ein Boot gesunken ist. Die Plattform wird vom archäologischen Team genutzt, um das Boot zu erforschen und zu bergen. Foto: dpa/Simon Kremer

1000 Tonnen Wasserdruck

„Das Schiff steht fest auf einem Schienensystem und ist aufgebockt. Der Wasserdruck wirkt jetzt nicht mehr nur von oben, sondern gleichmäßig von allen Seiten“, erläutert Thomas. „Damit wird das Ganze entlastet, weil etwa 1000 Tonnen Wasserdruck weniger auf das Schiff einwirken.“ Zudem befreiten zwei Hochleistungspumpen das Schiff komplett von Sedimenten. Dabei sind weitere Funde freigelegt worden.

„Offenbar verfügte der Prahm über eine eingebaute Heckplattform. Zudem waren an der oberen Bordwand robuste Flacheisen verbaut, die das Boot vor Beschädigungen schützten“, sagt der Projektleiter. „Insgesamt arbeiteten die Tauchexperten in der einen Woche rund 30 Stunden unter Wasser und absolvierten etwa 20 Tauchgänge.“

Der Prahm bleibt in diesem Zustand bis kommendes Jahr im See. Dann werden hochauflösende Kameras eine umfangreiche Dokumentation durchführen. Die Daten sind Grundlage für die weitere Forschung und die museale Nutzung. Nach Abschluss der Dokumentation wird der Prahm mit einem Spezial-Vlies abgedeckt und wieder im See, in etwa 20 Meter, abgesenkt.

Bei der Erkundung des mittelalterlichen Prahms im Arendsee wird ein Tauchroboter von einem Boot der Wasserwacht Halle zu Wasser gelassen. Foto: dpa/Simon Kremer

Verzierungen an Bug und Heck einmalig für Binnenschiff

Das Prahmboot war 12 Meter lange und 2,50 Meter breit sowie etwa einen Meter hoch und wurde durch Ruder und Segel angetrieben. Die archäologische Einmaligkeit dieses Binnenschiffs sind seine Verzierungen mit Tierköpfen, wie Bär und Vogel an Bug und Heck. Vergleichbare Funde sind nach Angaben der Landesarchäologen bislang nur von Hochseeschiffen bekannt.

Wahrscheinlich diente der Prahm zum Transport von Bewohnern und Materialien, wie landwirtschaftlichen Gütern des Klosters. Sporttaucher hatten das Prahmboot in den 1990er Jahren entdeckt. Mit 55 Metern Tiefe gilt der Arendsee als einer der tiefsten natürlichen Seen in Norddeutschland.