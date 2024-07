Größter Schatz der Karibik Wrack der spanischen Galeone „San José“ wird erforscht

Das spanische Schiff „San José“ wurde im Jahr 1708 vor der kolumbianischen Küste versenkt und soll Gold und Silber im Milliardenwert bergen. Forscher wollen sich nun ein Bild von dem Wrack in 600 Meter Tiefe in der karibischen See machen.