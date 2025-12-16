Seltener Familienmoment in London: Madonna, Guy Ritchie und Sohn Rocco wiedervereint

Zehn Jahre nach ihrem erbitterten Sorgerechtsstreit standen Madonna und Guy Ritchie wieder Seite an Seite - für ihren gemeinsamen Sohn Rocco. Der 25-Jährige feierte seine Kunstausstellung in London und teilte ein bewegendes Familienfoto.
Es ist ein Bild, das man so nicht erwartet hätte: Madonna (67), ihr Ex-Mann Guy Ritchie (57) und dazwischen ihr gemeinsamer Sohn Rocco (25) - alle drei lächeln. Der 25-Jährige teilte das seltene Familienfoto am Montag auf Instagram, aufgenommen bei seiner Kunstausstellung in London am 12. Dezember.