Seltener Familienauftritt: Lisa Kudrow schreitet mit Ehemann und Sohn über den roten Teppich

"Friends"-Star Lisa Kudrow erschien zur Premiere der dritten Staffel von "The Comeback" in Los Angeles mit Ehemann Michel Stern und Sohn Julian. Ein seltener Familienauftritt für die sonst eher private Schauspielerin. Sohn Julian gibt in Kudrows Serie sein Schauspieldebüt.
Lisa Kudrow (62) nahm zur Premiere der dritten Staffel ihrer HBO-Show "The Comeback" ihre Familie mit auf den roten Teppich. Der "Friends"-Star strahlte am Donnerstag in Los Angeles in Begleitung von Ehemann Michel Stern (67) und Sohn Julian Murray Stern (27) in die Kameras.