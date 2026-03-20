Seltener Familienauftritt: Lisa Kudrow schreitet mit Ehemann und Sohn über den roten Teppich

"Friends"-Star Lisa Kudrow erschien zur Premiere der dritten Staffel von "The Comeback" in Los Angeles mit Ehemann Michel Stern und Sohn Julian. Ein seltener Familienauftritt für die sonst eher private Schauspielerin. Sohn Julian gibt in Kudrows Serie sein Schauspieldebüt.

Lisa Kudrow (62) nahm zur Premiere der dritten Staffel ihrer HBO-Show "The Comeback" ihre Familie mit auf den roten Teppich. Der "Friends"-Star strahlte am Donnerstag in Los Angeles in Begleitung von Ehemann Michel Stern (67) und Sohn Julian Murray Stern (27) in die Kameras.

Ein seltener Familienauftritt - normalerweise hält Kudrow ihr Privatleben von der Öffentlichkeit fern. Nun gab es allerdings einen guten Grund für den Familienausflug zur Premiere: Denn Sohn Julian tritt in die kreativen Fußstapfen seiner berühmten Mutter. In der dritten und letzten Staffel von Kudrows Serienerfolgs "The Comeback" spielt auch er eine Rolle. Julian macht sein Schauspieldebüt als KI-Technologieexperte.

Bei der Premiere im Wallis Annenberg Centre for the Performing Arts in Los Angeles trug Lisa Kudrow einen schwarzen Blazer kombiniert mit einem gepunkteten Maxikleid sowie Lack-Ballerinas. Ehemann und Sohn trugen beide einen marineblauen Anzug - der Vater wählte darunter ein weißes T-Shirt, der Sohn ein weißes Hemd. Beide kombinierten dazu Freizeitschuhe.

Letzte Staffel der Erfolgsserie

Die dritte und letzte Staffel von "The Comeback" erscheint 12 Jahre nach der zweiten Staffel und 21 Jahre nach der Erstausstrahlung der Serie im Jahr 2005. Lisa Kudrow begeisterte ihre Fans mit der Ankündigung, dass sie ihre allseits beliebte Figur Valerie Cherish ein letztes Mal zurückbringen würde.

Lisa Kudrow und Ehemann Michel Stern sind seit über 30 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich noch vor der Erstausstrahlung von "Friends" kennen. In einem aktuellen Interview mit dem "Hollywood Reporter" sagte die "Friends"-Darstellerin über ihr langanhaltendes Liebesglück: "Ich glaube, das größte Glück, das mir je passiert ist, war, dass ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor 'Friends' kennengelernt und mich in ihn verliebt habe." Das Paar heiratete 1995, nur ein Jahr nach der Premiere von "Friends". Drei Jahre später kam ihr einziger Sohn zur Welt.