Seltener Einblick: Oliver Kahn zeigt sich beim Spaziergang mit Frau

"In bester Begleitung wird selbst der letzte Frost leichter": Oliver Kahn zeigt sich bei Instagram bei einem spätwinterlichen Spaziergang mit Hund und Gattin Svenja. Ein seltener Einblick, den normalerweise hält Oliver Kahn sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Das gelang ihm nicht immer.
Oliver Kahn postet auf Instagram normalerweise Throwback-Fotos aus seiner aktiven Zeit oder bezahlte Postings von Sponsoren. Wenn er private Einblicke in sein Leben gibt, ist er meist solo zu sehen. Höchstens ist sein Hund noch mit auf dem Bild. Doch nun hat der ehemalige Weltklassetorwart eine Ausnahme gemacht. Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Foto, das ihn beim Spaziergang mit seiner Frau Svenja zeigt.