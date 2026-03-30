Seltener Einblick: Oliver Kahn zeigt sich beim Spaziergang mit Frau

"In bester Begleitung wird selbst der letzte Frost leichter": Oliver Kahn zeigt sich bei Instagram bei einem spätwinterlichen Spaziergang mit Hund und Gattin Svenja. Ein seltener Einblick, den normalerweise hält Oliver Kahn sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Das gelang ihm nicht immer.

Oliver Kahn postet auf Instagram normalerweise Throwback-Fotos aus seiner aktiven Zeit oder bezahlte Postings von Sponsoren. Wenn er private Einblicke in sein Leben gibt, ist er meist solo zu sehen. Höchstens ist sein Hund noch mit auf dem Bild. Doch nun hat der ehemalige Weltklassetorwart eine Ausnahme gemacht. Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Foto, das ihn beim Spaziergang mit seiner Frau Svenja zeigt.

"Der Winter zeigt Charakter. Aber langsam reicht's" schrieb Oliver Kahn. Dazu stellte er das Emoji einer Schneeflocke. Aber: "In bester Begleitung wird selbst der letzte Frost leichter", ließ der gebürtige Karlsruher folgen.

"Zeit für neue Energie"

Die Begleitung ist seine Svenja, die sich bei ihrem Mann einhakt. Sie trägt eine dicke schwarze Jacke, darunter eine enge, ebenfalls schwarze Lederhose. Auf dem Kopf hat sie eine Wintermütze gezogen. Oliver Kahn verzichtet trotz der Temperaturen auf eine Kopfbedeckung. Er trägt einen schwarzen Blouson über einer blauen Jeans.

Nun ist aber "Zeit für neue Energie", schreibt der Torwart-Titan. "Wer freut sich auf den Frühling", fragt er seine 1,8 Millionen Follower.

Oliver Kahn ist seit 2011 mit der 13 Jahre jüngeren Svenja verheiratet. Kennengelernt hat er das Model, das wie er aus Karlsruhe stammt, zwei Jahre vorher bei einem Fußballspiel seiner ehemaligen Klubs Karlsruher SC und Bayern München.

Oliver Kahn hält seine Familie aus der Öffentlichkeit heraus

Das Paar hat zwei Kinder, die sie völlig aus der Öffentlichkeit heraushalten. 2011 kam Sohn Julian zur Welt. 2016 folgte eine Tochter, von der nicht einmal der Vorname bekannt ist.

Die Ehe mit Svenja ist für Oliver Kahn die zweite. 1999 hatte er seine Jugendliebe Simone Belz geheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder, Tochter Katharina-Maria und Sohn David. 2003 trennten sich Oliver und Simone Kahn, die damals gerade schwanger war. Für den Torhüter folgte eine sehr öffentliche Liaison mit Moderatorin Verena Kerth. 2008 versuchten Oliver und Simone Kahn es noch einmal. 2009 ließen sie sich aber endgültig scheiden.