Am 22. April wurde Machine Gun Kelly 36 Jahre alt. Statt wie üblich eine große Party zu schmeißen, verbrachte MGK den Tag dieses Jahr mit Tochter Saga Blue. In einem süßen Video liest er der 1-Jährigen aus einem Kinderbuch vor: "Das ist alles, was ich mir wünsche."
Musiker Machine Gun Kelly (36) feierte seinen Geburtstag dieses Jahr etwas anders als gewöhnlich. Am 22. April wurde MGK 36 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Musiker ein süßes Video von sich und seiner Tochter Saga Blue (1), die er mit Ex-Freundin Megan Fox (39) hat.