Am 22. April wurde Machine Gun Kelly 36 Jahre alt. Statt wie üblich eine große Party zu schmeißen, verbrachte MGK den Tag dieses Jahr mit Tochter Saga Blue. In einem süßen Video liest er der 1-Jährigen aus einem Kinderbuch vor: "Das ist alles, was ich mir wünsche."

Musiker Machine Gun Kelly (36) feierte seinen Geburtstag dieses Jahr etwas anders als gewöhnlich. Am 22. April wurde MGK 36 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Musiker ein süßes Video von sich und seiner Tochter Saga Blue (1), die er mit Ex-Freundin Megan Fox (39) hat.

Saga Blue sitzt dabei im Video auf MGKs Schoß, während er ihr aus dem Kinderbuch "Ein Tag auf dem Bauernhof" vorliest. "Wie macht eine Kuh?", fragt MGK, der bürgerlich Colson Baker heißt, seine Tochter. Als sie das richtige Geräusch nachahmt, gibt der stolze Vater ihr einen Kuss auf die Stirn.

MGK: "Das ist alles, was ich mir wünsche"

Zum seltenen Einblick in seine Rolle als Vater schrieb er: "Normalerweise würde ich heute eine große Geburtstagsparty schmeißen, aber das ist alles, was ich mir wünsche".

Die kleine Tochter von Machine Gun Kelly und Megan Fox feierte kürzlich selbst ihren ersten Geburtstag. Am 1. April veröffentlichte MGK eine Bilderserie, die einige seltene Einblicke ins Privatleben des Musikers mit seiner Tochter zeigt.

MGK hat nebst Saga Blue bereits eine 16-jährige Tochter, Casie, die ihren berühmten Vater ab und zu bei öffentlichen Auftritten begleitet und ebenfalls in der Bilderserie zu Saga Blues Geburtstag zu sehen ist. Im März 2025 verkündete MGK, dass seine zweite Tochter nun "endlich da" sei. MGK und Megan Fox, die sich im Januar 2022 verlobten, trennten sich im November 2024, kurz nachdem sie die Schwangerschaft bekannt gegeben hatten.