Seltener Einblick in die Erziehung: Julia Roberts: Wir galten als strengere Eltern

In einem Gespräch mit Schauspielkollege George Clooney unterhält sich Julia Roberts über die Kindererziehung. Sie und ihr Mann Daniel Moder hätten früher als "strengere Eltern" gegolten, verrät sie und gibt weitere Einblicke ins Privatleben.
Julia Roberts (57) spricht in einem Interview, das in der neuen Printausgabe des "72 Magazine" am 12. September erscheint, über die Erziehung ihrer inzwischen erwachsenen Kinder. Im Gespräch für das Magazin unterhält sich Julia Roberts mit ihrem Schauspielkollegen George Clooney (64) und gibt dem zweifachen Vater Erziehungstipps. Dabei enthüllt sie, dass Roberts in ihrer Gemeinde zu den "strengeren Eltern" gehörte.