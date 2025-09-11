Seltener Einblick in die Erziehung: Julia Roberts: Wir galten als strengere Eltern

In einem Gespräch mit Schauspielkollege George Clooney unterhält sich Julia Roberts über die Kindererziehung. Sie und ihr Mann Daniel Moder hätten früher als "strengere Eltern" gegolten, verrät sie und gibt weitere Einblicke ins Privatleben.

Julia Roberts (57) spricht in einem Interview, das in der neuen Printausgabe des "72 Magazine" am 12. September erscheint, über die Erziehung ihrer inzwischen erwachsenen Kinder. Im Gespräch für das Magazin unterhält sich Julia Roberts mit ihrem Schauspielkollegen George Clooney (64) und gibt dem zweifachen Vater Erziehungstipps. Dabei enthüllt sie, dass Roberts in ihrer Gemeinde zu den "strengeren Eltern" gehörte.

George Clooney, der mit Ehefrau Amal (47) die 8-jährigen Zwillinge Ella und Alexander hat, sagt im Gespräch, dessen Auszug vorab "Us Weekly" vorliegt, dass er sich in Bezug aufs Internet Sorgen um seine Kinder macht. "Wir halten sie so weit wie möglich vom Internet fern. Aber einige ihrer Hausaufgaben machen sie am Computer. Und sie schauen sich gerne einen guten Snoopy-Film an und solche Sachen."

George Clooney will Erziehungstipps von Julia Roberts

Er will von Julia Roberts wissen, ob sie den Internetzugang ihrer Kinder während deren Kindheit eingeschränkt habe. Julia Roberts entgegnet: "Ich glaube, sie waren mit Sicherheit die letzten Kinder in ihrer Altersgruppe, die Telefone und solche Sachen bekamen."

"Als sie jünger waren, galten Danny und ich sicherlich als die strengeren Eltern", so die Schauspielerin über strikte Regeln, die sie und Ehemann Danny Moder (56) für ihre inzwischen erwachsenen Kinder, die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) und den Sohn Henry (18), damals hatten.

"Nicht, dass wir das Gesetz vorgeben würden, aber das sind die Regeln, und sie ändern sich nicht. Hier ist die Grenze deines Lebens, und sie verschiebt sich nicht." Es sei auch nie vorgekommen, dass die Kinder von ihr eine Antwort bekamen, und dann beim Vater eine andere. "Das passiert nicht. Das wird nie passieren."

Warum dies in ihrer Familie funktionierte, erklärt der Hollywoodstar so: "Ich denke, das liegt zum Teil einfach daran, dass Danny und ich in unseren Grundwerten definitiv einer Meinung sind und das schon immer waren."

Julia Roberts: "Wir möchten, dass Kinder mit Werten aufwachsen"

Mit Danny Moder ist der "Pretty Woman"-Star seit 23 Jahren verheiratet. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin meist strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Der Auszug aus dem Gespräch mit George Clooney für das Magazin ist ein seltener Einblick in den Familienalltag der Schauspieler.

Julia Roberts schließt das Thema Kindererziehung so ab: "Ich denke, das ist es, was die Stabilität schafft, die es ihnen dann ermöglicht, sich sicher zu fühlen, weil sie wissen, dass es diese feste Welt der Liebe und Sicherheit gibt, die bedingungslos existiert." Weiter erklärt sie im Gespräch: "Wir alle möchten, dass unsere Kinder mit Werten aufwachsen. Das ist es, was wir als Eltern wollen."

Außerdem versucht sich Julia Roberts im Gespräch an den Moment zu erinnern, als ihre Kinder herausfanden, dass sie eine sehr berühmte Mutter haben. Sie sagt dazu: "Ich glaube, wenn Kinder klein sind, wissen sie nur, was man ihnen sagt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie alt meine Kinder waren, als sie meinen Platz in der Arbeitswelt wirklich verstanden."