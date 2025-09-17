Seltener Auftritt: Kim Cattrall besucht Event mit ihrem Partner Russell Thomas

Seit 2016 ist Kim Cattrall nun schon mit ihrem Partner Russell Thomas zusammen, Einblicke in die Beziehung gibt es jedoch nur wenige. Jetzt machte die Schauspielerin mit einem Pärchenauftritt eine Ausnahme.
Kim Cattrall (69) hat einen gemeinsamen Auftritt mit ihrem langjährigen Partner Russell Thomas absolviert. Die Schauspielerin besuchte zusammen mit ihm das Jimmy Choo "Meet Me at the Bar"-Dinner in London. Für das Paar, das seit 2016 zusammen ist, war es ein seltener öffentlicher Moment zu zweit.