Seltener Auftritt: Kim Cattrall besucht Event mit ihrem Partner Russell Thomas

Seit 2016 ist Kim Cattrall nun schon mit ihrem Partner Russell Thomas zusammen, Einblicke in die Beziehung gibt es jedoch nur wenige. Jetzt machte die Schauspielerin mit einem Pärchenauftritt eine Ausnahme.

Kim Cattrall (69) hat einen gemeinsamen Auftritt mit ihrem langjährigen Partner Russell Thomas absolviert. Die Schauspielerin besuchte zusammen mit ihm das Jimmy Choo "Meet Me at the Bar"-Dinner in London. Für das Paar, das seit 2016 zusammen ist, war es ein seltener öffentlicher Moment zu zweit.

Bei dem Event präsentierte sich die "Sex and the City"-Legende in einem engen schwarzen Kleid mit Rollkragen und langen Ärmeln, dazu trug sie Wildlederstiefel. Thomas entschied sich für einen grünen Samtanzug mit blauem Hemd und setzte mit einem orangefarbenen Einstecktuch einen farblichen Akzent. Eng umschlungen posierten die beiden für die Fotografen.

Liebe seit einem Jahrzehnt

Cattrall und Thomas sind seit 2016 zusammen, gemeinsame Auftritte und öffentliche Liebesbekundungen sind allerdings eine Seltenheit. Erst vor wenigen Monaten hatte die 69-Jährige in einem Interview mit "The Times" eine Ausnahme gemacht und Einblicke in ihr Liebesleben gewährt. "Wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und hatten eine fantastische Zeit", schwärmte die Schauspielerin von ihrer Beziehung zu dem 14 Jahre jüngeren Briten. "Wir haben einfach so viel Spaß miteinander."

Thomas habe ein extrem interessantes Leben und sei "ein bisschen ein Rebell, was ich liebe". Die beiden lernten sich 2016 im Studio der BBC-Radioshow "Woman's Hour" kennen. Zuvor war Kim Cattrall dreimal verheiratet: Von 1977 bis 1979 mit Larry Davis, von 1982 bis 1989 mit Andre J. Lyson und von 1998 bis 2004 mit Mark Levinson.