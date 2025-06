1 Herbert Grönemeyer ist am Wochenende in ungewohnter Rolle zu sehen: Er dirigiert ein klassisches Orchester, die Bochumer Symphoniker Foto: Robert Michael/dpa

Ein Popstar als Dirigent eines klassischen Orchesters? Herbert Grönemeyer traut sich das zu. Neben einem bekannten Klavierkonzert gibt es dabei auch Grönemeyer-Songs.











Link kopiert



Bochum/Essen - Taktstock statt Mikrofon: Herbert Grönemeyer ist an diesem Wochenende Dirigent eines klassischen Orchesters. Bei drei Konzerten in den Konzerthäusern in Bochum und Essen leitet der 69 Jahre alte Popstar die renommierten Bochumer Symphoniker.