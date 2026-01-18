Seltener Auftritt: Baywatch-Star Erika Eleniak zeigt Arm-Tattoos

Drei Jahre lang rettete Erika Eleniak als Shauni McClain in "Baywatch" Leben am Strand von Malibu. Jetzt zeigte sich die 56-Jährige bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Los Angeles - und überraschte mit einem komplett neuen Look voller Tattoos.
Der rote Badeanzug machte sie weltberühmt - doch davon war am vergangenen Samstag nichts zu sehen. Erika Eleniak (56), die von 1989 bis 1992 als Rettungsschwimmerin Shauni McClain in "Baywatch" Millionen Zuschauer begeisterte, besuchte eine Benefizveranstaltung in Los Angeles und zeigte dabei einen völlig veränderten Look.