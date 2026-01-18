Seltener Auftritt: Baywatch-Star Erika Eleniak zeigt Arm-Tattoos

Drei Jahre lang rettete Erika Eleniak als Shauni McClain in "Baywatch" Leben am Strand von Malibu. Jetzt zeigte sich die 56-Jährige bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Los Angeles - und überraschte mit einem komplett neuen Look voller Tattoos.

Der rote Badeanzug machte sie weltberühmt - doch davon war am vergangenen Samstag nichts zu sehen. Erika Eleniak (56), die von 1989 bis 1992 als Rettungsschwimmerin Shauni McClain in "Baywatch" Millionen Zuschauer begeisterte, besuchte eine Benefizveranstaltung in Los Angeles und zeigte dabei einen völlig veränderten Look.

Bei dem Event "The Brave and the Rescued" im LA City Fire Museum wurden Ersthelfer der Feuerwehr geehrt. Der Anlass: der erste Jahrestag der verheerenden Waldbrände, die Los Angeles erschütterten. Eleniak erschien mit auffälligen Arm-Tattoos - ein deutlicher Kontrast zu ihrem früheren Image als blonde Strandschönheit. Den Körperschmuck präsentierte sie stolz den Fotografen.

Bei dem Event war auch ein weiterer "Baywatch"-Star anwesend: "Was für eine schöne Zeit mit Nicole Eggert für einen guten Zweck. Ein Abend im Los Angeles City Fire Museum zu Ehren unserer mutigen Ersthelfer am Jahrestag der Brände in LA", schrieb Eleniak zu einem Instagram-Foto mit Eggert, die von 1992 bis 1994 die Rettungsschwimmerin Summer Quinn in der Erfolgsserie spielte.

Ihre Tattoos erzählen Geschichten

Die Karriere von Erika Eleniak begann bereits 1982, als Steven Spielberg (79) sie für seinen Kultfilm "E.T. - Der Außerirdische" vor die Kamera holte. Später posierte sie für den "Playboy" und wurde zum Playmate. Der große Durchbruch gelang ihr dann an der Seite von David Hasselhoff (73) und Pamela Anderson (58) in der Kultserie "Baywatch".

Nach ihrem Ausstieg 1992 blieb Eleniak der Schauspielerei treu. Sie wirkte unter anderem in "Alarmstufe: Rot" mit Steven Seagal, "A Pyromaniac's Love Story" und der Komödie "Die Beverly Hillbillies" von 1993 mit.

Die Tätowierungen, die bei ihrem jüngsten Auftritt ins Auge fielen, begleiten die Schauspielerin schon seit Jahrzehnten. Bereits in ihren Zwanzigern begann sie, sie sich stechen zu lassen. Im Podcast "Still Here Hollywood" sprach sie offen darüber: "Ich habe viele Tattoos. Es war ein langer Weg." Jedes einzelne Motiv trage eine persönliche Bedeutung, erklärte Eleniak. Besonders emotional: Ein Tattoo an der Innenseite ihres Arms ist ihrer verstorbenen Mutter Iris gewidmet. "Ich liebe Tattoos. Ich liebe es, dass mein Körper eine Leinwand ist, um meine Geschichten zu erzählen. Es macht Spaß", verriet der frühere "Baywatch"-Star im Podcast.