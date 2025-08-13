Seltener Auftritt auf dem Roten Teppich: Stefan Raab bei Kanu des Manitu-Premiere in München

Seltener Red-Carpet-Auftritt: Stefan Raab hat gemeinsam mit Michael Bully Herbig und Co. die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München gefeiert. Auch viele weitere Promis waren dabei.
Stefan Raab (58) hat am Dienstagabend einen seltenen Auftritt absolviert: Normalerweise meidet der Entertainer rote Teppiche, aber für seinen Freund Michael Bully Herbig (57) machte er eine Ausnahme und besuchte die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München. Immerhin hat Raab auch einige Songs zum Film beigesteuert.