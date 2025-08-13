Seltener Auftritt auf dem Roten Teppich: Stefan Raab bei Kanu des Manitu-Premiere in München

Seltener Red-Carpet-Auftritt: Stefan Raab hat gemeinsam mit Michael Bully Herbig und Co. die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München gefeiert. Auch viele weitere Promis waren dabei.

Stefan Raab (58) hat am Dienstagabend einen seltenen Auftritt absolviert: Normalerweise meidet der Entertainer rote Teppiche, aber für seinen Freund Michael Bully Herbig (57) machte er eine Ausnahme und besuchte die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München. Immerhin hat Raab auch einige Songs zum Film beigesteuert.

Raab posierte auf dem roten Teppich in seiner typischen Uniform aus weißem T-Shirt und hellblauem Hemd. Gemeinsam mit Herbig hat Raab für den Film den Song "Weil wir so supergeil drauf sind" beigesteuert. In dem eingängigen Lied besingen die beiden humorvoll veganes Essen, "coole Korksandalen", Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren. Der Song ist die Leadsingle des Kinofilms.

Hauptdarsteller und viele Promis bei "Kanu des Manitu"-Premiere

Im Mittelpunkt des Abends standen aber die Hauptdarsteller der "Schuh des Manitu"-Fortsetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) posierten mit ihren Co-Darstellern Sky Du Mont, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Alan Tofaya und Daniel Zillmann für die anwesenden Fotografen.

Unter die rund 3.000 geladenen Gäste der Weltpremiere, bei der im Münchener Mathäser Filmpalast in zehn Sälen gleichzeitig der Film gezeigt wurde, mischten sich auch viele Prominente. Mit dabei waren unter anderem "Let's Dance"-Star Sandra Safiulov alias Selfiesandra, Schauspieler Ottfried Fischer mit Ehefrau Simone, Natalia Avelon mit Partner Otto Steiner und Ex-"Bachelor" Dennis Gries. Ehrengast des Abends war Hella Brice, die Witwe des ersten Winnetou-Darstellers Pierre Brice (1929-2015).

"Das Kanu des Manitu" startet am 14. August 2025 offiziell in den deutschen Kinos. 24 Jahre nach dem Kultfilm "Der Schuh des Manitu" dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung voller Western-Spaß, schrägen Figuren und dem bewährten Bully-Humor freuen.