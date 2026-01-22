Bei der Louis-Vuitton-Show in Paris kam es zu einem seltenen Familienmoment: Helen Lasichanh, Ehefrau von Pharrell Williams, zeigte sich mit allen vier Kindern - und das in perfekt abgestimmten Outfits.
Pharrell Williams' (52) Familie legt einen viel beachteten Auftritt hin. Ehefrau Helen Lasichanh (45) erschien am Dienstag gemeinsam mit den vier Kindern bei der Fashion Week in Paris - und das perfekt abgestimmt: Lasichanh, der 17-jährige Sohn Rocket sowie die neunjährigen Drillinge trugen identische Zweiteiler aus sandfarbener Hose und passender Jacke.