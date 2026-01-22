Bei der Louis-Vuitton-Show in Paris kam es zu einem seltenen Familienmoment: Helen Lasichanh, Ehefrau von Pharrell Williams, zeigte sich mit allen vier Kindern - und das in perfekt abgestimmten Outfits.

Pharrell Williams' (52) Familie legt einen viel beachteten Auftritt hin. Ehefrau Helen Lasichanh (45) erschien am Dienstag gemeinsam mit den vier Kindern bei der Fashion Week in Paris - und das perfekt abgestimmt: Lasichanh, der 17-jährige Sohn Rocket sowie die neunjährigen Drillinge trugen identische Zweiteiler aus sandfarbener Hose und passender Jacke.

Dass Williams und Lasichanh ihre Kinder öffentlich zeigen, ist eine Seltenheit. Die Präsentation der Herren-Kollektion Herbst/Winter 2026/2027 von Louis Vuitton wollten sie sich jedoch offenbar nicht entgehen lassen - schließlich ist Williams seit 2023 Kreativdirektor für die Herrenmode des Luxuslabels. Entsprechend konsequent war auch der Partnerlook der Familie, der vollständig aus dem Hause Louis Vuitton stammte.

Williams selbst posierte nicht mit ihnen für die Fotografen, erschien aber am Ende der Show auf dem Laufsteg und wurde vom Publikum mit Applaus empfangen. Der 52-Jährige trug dabei eine auffällige Schlangenleder-Jacke, kombiniert mit einer dunklen Sonnenbrille und einer Kappe. Unter den Gästen waren zahlreiche Stars wie die Schauspieler Callum Turner und Stephen Graham sowie die Musiker John Legend, Usher und Chris Brown.

Ein Look für alle fünf

Es ist nicht das erste Mal, dass Williams seine Liebsten bei einem wichtigen beruflichen Moment in abgestimmten Outfits an seiner Seite hat. Als er seinen Einstand als Kreativdirektor feierte, war die sechsköpfige Familie ebenfalls vor Ort - damals gekleidet in identische grüne Anzüge des Modehauses. Auch in gemeinsamen Jeans-Looks haben sie sich schon gezeigt.

Pharrell Williams ist seit 2013 mit Model und Designerin Helen Lasichanh verheiratet - ihr gemeinsamer Sohn Rocket war zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre alt. 2017 sorgte das Paar dann für eine Überraschung, als es die Geburt von Drillingen bekannt gab. Die Namen der beiden Jungen und des Mädchens hält die Familie bis heute aus der Öffentlichkeit heraus.

Der "Happy"-Interpret hat immer wieder betont, wie wichtig ihm die Privatsphäre seiner Familie ist. "Ich möchte mein Privatleben gerne privat halten", erklärte er dem "People"-Magazin im Oktober 2024. Deswegen habe er sogar lange gehadert, ob er seine Kinder in seinen animierten Dokumentarfilm "Piece by Piece" einbinden wolle. Letztlich habe er die kreative Kontrolle an Regisseur Morgan Neville abgegeben und dessen Vision vertraut.