Seltener Anblick der Milliardenerbin: Athina Onassis: Erstes öffentliches Foto seit über zwei Jahren

Es ist ein Anblick mit Seltenheitswert: Athina Onassis, die Enkelin des legendären Reeders Aristoteles Onassis, hat sich nach fast drei Jahren wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Springreiterin nahm an einem Dinner im Centre Pompidou in Paris teil.

Athina Onassis (40) scheut die Öffentlichkeit, so gut es geht. Die Enkelin des legendären griechischen Reeders Aristoteles Onassis (1906-1975) hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Jetzt ist die Milliardenerbin aber überraschend bei einem Event aufgetaucht, wie Fotos auf Instagram zeigen.

Glamouröser Abend im Centre Pompidou

Die professionelle Springreiterin nahm am 11. März an einem Dinner im Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou in Paris teil. Die Organisatoren der Veranstaltung, "Amis du Centre Pompidou", teilten auf ihrem Instagram-Account rund drei Wochen später mehrere Fotos des Events, auf denen auch Athina Onassis zu sehen ist. Die 40-Jährige trug für den Anlass ein schwarzes, halb-transparentes Maxikleid mit einer glitzernden Jacke.

Lesen Sie auch

Zuletzt wurde Onassis im Juni 2022 in der Öffentlichkeit gesehen - ebenfalls in Paris, beim Longines Paris Eiffel Jumping-Turnier. Danach folgte eine mehrjährige Medienabstinenz, während der nichts aus dem Leben der Sportlerin an die Öffentlichkeit drang. Sogar die nach ihr benannte "Athina Onassis Horse Show" ließ sie im Sommer 2023 aus. Ihr letzter bekannter Start bei einem Turnier war im Januar desselben Jahres in Oliva, Spanien.

Leben geprägt von Schicksalsschlägen

Anthina Onassis gilt trotz ihres berühmten Namens als extrem medienscheu und meidet Interviews sowie Social Media. Auch während ihre Tätigkeit als Springreiterin sorgte sie dafür, nur auf dem Parkour fotografiert zu werden. Ihr Leben war von Beginn an von Tragödien überschattet: Die Tochter von Christina Onassis und Thierry Roussel verlor ihre Mutter bereits im Alter von drei Jahren an Alkohol- und Tablettenmissbrauch. Was folgte, war ein jahrelanger Rechtsstreit um das Erbe ihres Großvaters Aristoteles Onassis. Heute verfügt sie über ein geschätztes Vermögen von rund 3,5 Milliarden Euro.

Laut Medienberichten soll Athina Onassis derzeit in Belgien leben. Dort soll sie nach der Trennung von ihrem Ehemann, Springreiter Álvaro Affonso de Miranda Neto, genannt "Doda", 2016 zur Ruhe gekommen sein. Die beiden waren elf Jahre lang verheiratet.