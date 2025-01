Seltene Worte über seine Tochter: Robert Pattinson: Mein Baby riecht unglaublich

1 Robert Pattinson ist seit März 2024 Vater. Foto: IMAGO/Penta Press

Robert Pattinson ist ganz vernarrt in seine kleine Tochter - und besonders in ihren Geruch. "Mein Baby riecht unglaublich", schwärmt der Schauspieler in einem Interview.











Robert Pattinson (38) gibt in einem neuen Interview Einblicke in sein Leben als Vater. Besonders der Geruch seiner kleinen Tochter scheint es ihm angetan zu haben. "Ich erinnere mich, dass die Leute immer gesagt haben: 'Oh, magst du nicht, wie Babys riechen?' Aber ich dachte, sie riechen nur nach Babypuder. Dann habe ich ein Baby bekommen und dachte: Mein Baby riecht unglaublich", schwärmt er in der "Vogue".