Seltene Rettungsaktion: Katze in Not: Feuerwehr ist mit der Drehleiter zur Stelle

Katze in Not: Feuerwehr ist mit der Drehleiter zur Stelle

1 Bei den Kameraden aus Marbach war die Katze in sicheren Händen. Foto: Feuerwehr Marbach/

Eine Katze wusste auf einem Haus in Marbach (Kreis Ludwigsburg) weder ein noch aus. Die Feuerwehr half dem Tier aus der Patsche.











Katzen gelten als wahnsinnig geschmeidig und geschickt. Die Tiere stürzen sich in der Regel auch unerschrocken aus größeren Höhen hinab, um dennoch sanft auf allen Vieren zu landen. Die Katze, um die sich die Feuerwehr Marbach nun kümmern musste, war aber offenbar mit ihrem Latein am Ende. Das verzweifelte Tier musste am Sonntag von einem Haus in der Schwabstraße aus mehr als drei Metern Höhe gerettet werden.