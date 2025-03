Seltene private Einblicke: Die schwedischen Royals feiern bei Rockkonzert

Ein ungewöhnlich privater Einblick in das Leben der schwedischen Königsfamilie sorgt für Begeisterung bei Royal-Fans: Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des schwedischen Königshauses wurde ein Foto geteilt, das Kronprinzessin Victoria (47) mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (51) und ihrer Tochter Prinzessin Estelle (13) auf einem Rockkonzert zeigt.

Das Bild entstand am vergangenen Wochenende während eines Auftritts der schwedischen Rockband Kent, wie dem Beitrag zu entnehmen ist. Auf dem Schnappschuss grinsen die drei auf der Tribüne glücklich in die Kamera, während im Hintergrund eine große Konzerthalle sowie die Bühne zu sehen ist.

Lesen Sie auch

Kulturelles Wochenende für die Royals

"Zwei starke Bühnenerlebnisse an diesem Wochenende. Am Samstag konnten wir Kent live erleben und gestern sahen wir das Theaterstück 'Der Pelikan' mit einem fantastischen Ensemble am Dramaten-Theater", heißt es in dem Post, der mit "Victoria und Daniel" unterzeichnet wurde. Die Familie dankt in dem Beitrag zudem "allen in der schwedischen Kulturszene, die Erlebnisse und Erinnerungen auf den Bühnen des Landes schaffen" und ergänzte ein weiteres Foto, auf dem das Thronfolgerpaar zwischen den Theaterschauspielern zu sehen ist.

Victoria und Daniel gelten als bodenständig und volksnah. Private Einblicke wie das Konzertfoto sind dennoch selten - viele Menschen zeigten sich in den Kommentaren deshalb überrascht und erfreut über den ungezwungenen Einblick in das Familienleben der Royals. "So toll, dass die Royals etwas anderes machen als nur ernstere Missionen", schrieb ein Fan. Andere Nutzer freuten sich darüber, möglicherweise auf demselben Konzert wie die royale Familie gewesen zu sein.

Estelle begeistert die Fans

Besonders viele Komplimente erhielt die 13-jährige Prinzessin Estelle, die zwischen ihren Eltern sitzt und von Victoria liebevoll umarmt wird. Die älteste Tochter von Victoria und Daniel wurde im Februar 2012 geboren und hat mit Prinz Oscar (9) noch einen jüngeren Bruder.

Die schwedische Rockband Kent, deren Konzert die royale Familie besuchte, zählt zu den erfolgreichsten Musikgruppen des Landes. 2016 trennte sich die Gruppe, in diesem Jahr feiert sie mit sechs Konzerten ein kleines Comeback.