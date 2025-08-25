Seltene Leihgabe: Vormenschen-Skelett Lucy erstmals in Europa zu sehen

Normalerweise wird «Lucy» sicher in einem Tresor in Äthiopien verwahrt. Nun können Besucher das etwa 3,2 Millionen Jahre alte Teilskelett eines Vormenschen in Prag bestaunen. Doch nur für kurze Zeit.
Prag - Das berühmte Vormenschen-Fossil "Lucy" ist erstmals in Europa zu sehen. Das Teilskelett aus Äthiopien ist das Glanzstück einer neuen Ausstellung über die Evolutionsgeschichte des Menschen im tschechischen Nationalmuseum in Prag. Ehrengast der feierlichen Eröffnung am Montag war der Entdecker von "Lucy", der US-amerikanische Paläontologe Donald Johanson. Die etwa 3,2 Millionen Jahre alten Originalknochen sind nur bis zum 23. Oktober in Prag zu sehen - anschließend wandern sie zurück in den Hochsicherheits-Tresor des Nationalmuseums von Äthiopien in Addis Adeba.