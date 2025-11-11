Seltene Krebsart: US-Torhüterin Mia Hamant stirbt mit nur 21 Jahren

Der US-Fußball trauert um eine junge Torfrau. Mia Hamant bekommt im April die Diagnose Nierenkrebs. Sie kämpft bis zum Schluss - vergeblich.
Die US-amerikanische Nachwuchstorhüterin Mia Hamant ist im Alter von nur 21 Jahren an Nierenkrebs gestorben. Die Keeperin der University of Washington (UW) in der Nähe von Seattle hatte erst im April die Diagnose bekommen, es handelte sich um eine sehr seltene Krebsform und war bereits im fortgeschrittenen Stadium 4. Laut US-Medien sollen seit 1995 weltweit weniger als 200 Fälle dieser Krankheit gemeldet worden sein.