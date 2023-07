1 Wie MS führt NMOSD häufig zu Sehstörungen bis hin zur Blindheit. Ihr Blindenführhund Ulix hilft Sonja Molet deshalb durch den Alltag. Foto: Simon Granville

Sonja Molet lebte jahrzehntelang mit Multipler Sklerose – um dann zu erfahren, dass die Diagnose falsch war. Ihre Krankheit NMOSD ist ähnlich, aber heftiger.









Ludwigsburg/Stuttgart - Als Sonja Molet vier Jahre alt war, erblindete sie und wurde am ganzen Körper gelähmt. Sie kann sich kaum daran erinnern, weder an das Sehen vor ihrer Erkrankung noch an ihren ersten „Schub“. So nennt man das zeitweise Zutagetreten einer Krankheit, die dann wieder abklingt. Woran sie sich erinnern kann: „viel, viel Physiotherapie danach“.