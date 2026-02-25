Bis Samstag ist eine Planeten-Parade zu bestaunen

Sechs Planeten in einer Reihe am Abendhimmel: Die seltene Planeten-Parade sorgt aktuell für ein faszinierendes Schauspiel. Die Bedingungen für Beobachtungen sind günstig und das Wetter dürfte mitspielen.
Es ist ein Fest für Sternenbeobachter, ein Spektakel, das außerordentlich selten am Nachthimmel zu sehen ist: Bereits jetzt zeigen sich fünf Planeten am frühabendlichen Himmel. Ab Samstag (28. Februar) wird sich auch die Venus zu Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun und Merkur in einer Planeten-Parade dazugesellen.