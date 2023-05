1 Mit ihrer aufgeschlossenen Art bereitet Lili vielen Menschen Freude, sagt ihre Mutter Helena Blöcker. Foto: privat

Die fünfjährige Lili aus Aichtal hat eine äußerst seltene Erkrankung. Nun steht ihr eine schwere OP bevor. Die Anteilnahme an ihrem Schicksal ist groß. Ihre Familie hat eine Spendenaktion gestartet, die bereits alle Erwartungen übertrifft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Helena Blöcker beschreibt ihre Tochter als fröhliches, lebensbejahendes Mädchen. „Vermutlich sagt das jede Mutter über ihr Kind, aber Lili hat eine besondere Ausstrahlung“, sagt die 40-Jährige. Mit ihrer offenen, unerschrockenen Art bereite sie vielen Menschen Freude. „Sie hat so viel Energie, so viel Power.“ Auf den ersten Blick sehe man ihr die Erkrankung nicht an. Lili leidet am Shwachman-Diamond-Syndrom, einer sehr seltenen angeborenen genetischen Erkrankung. Ihre ersten fünf Lebensjahre hat sie viel Zeit im Krankenhaus verbracht.