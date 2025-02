Was sind seltene Erden? (Einfach erklärt)

1 Was sind seltene Erden? Foto: Joaquin Corbalan P / shutterstock.com

In diesem Artikel erfahren Sie, worum es sich bei seltenen Erden handelt und wozu sie genutzt werden.











Link kopiert



Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die für viele moderne Technologien unverzichtbar sind. Dazu gehören unter anderem Lanthan, Neodym, Europium und Dysprosium. Trotz ihres Namens sind sie gar nicht so selten – einige kommen häufiger vor als Kupfer oder Blei. Allerdings sind sie oft nur in geringen Mengen und stark verstreut in der Erdkruste vorhanden, was ihren Abbau und ihre Verarbeitung aufwendig macht.