In einem außergewöhnlich offenen TV-Interview gewährt Prinz William Einblicke in sein Familienleben. Der Thronfolger erklärt, wie er und Ehefrau Kate versuchen, ihren drei Kindern trotz royaler Verpflichtungen ein stabiles Zuhause zu bieten - inspiriert von seiner verstorbenen Mutter Diana.
Prinz William (43) hat in einem bemerkenswert persönlichen Fernsehauftritt über sein Familienleben gesprochen und dabei enthüllt, wie sehr ihn seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) noch heute prägt. In der Sendung "The Reluctant Traveler" von Eugene Levy (78) auf Apple TV+ gibt der britische Thronfolger Einblicke, die man ihm selten zu hören bekommt.