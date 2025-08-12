Seltene Einblicke: Emma Stone über ihre Tochter: Das größte Geschenk meines Lebens

Im März 2021 wurde Emma Stone erstmals Mutter. Ihre Tochter hält die Schauspielerin jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In einem aktuellen Interview gibt Stone nun seltene Einblicke in ihr Leben als Mama.
Emma Stone (36) gibt seltene Einblicke in ihr Leben als Mama. 2021 wurden sie und Ehemann Dave McCary (40) Eltern von Tochter Louise (4). Wie sehr sie das Leben als Mama genießt, macht Stone nun im Interview mit der "Vogue" deutlich: "Es gibt nichts, was mich glücklicher macht. Sie ist mit Sicherheit das größte Geschenk meines Lebens."