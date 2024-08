Seltene Bilder: Heath Ledgers Tochter Matilda in New York unterwegs

Heath Ledger wurde zwei Jahre vor seinem Tod Vater einer Tochter. Die inzwischen 18-jährige Matilda zeigt sich selten in der Öffentlichkeit - jetzt wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter bei einem Beauty-Tag in New York gesehen.

Matilda Ledger war gerade einmal zwei Jahre alt, als ihr Vater Heath Ledger 2008 im Alter von nur 28 Jahren starb. Trotz ihres berühmten Vaters, der mit seiner Darstellung des Jokers posthum mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, wuchs die inzwischen 18-Jährige abseits des Rampenlichts auf. Auftritte in der Öffentlichkeit sind selten. Bilder zeigen Ledger nun aber gemeinsam mit ihrer Mutter Michelle Williams (43) in New York.

Die Fotos wurden am 31. Juli in New York City aufgenommen. Hand in Hand spaziert Matilda, die ihrem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht, mit ihrer Mutter durch die Straßen der US-amerikanischen Metropole. Das Mama-Tochter-Duo hat sich offenbar einen Beauty-Tag genehmigt, denn auf weiteren Bilder sind die beiden wartend in einem Nagelstudio zu sehen.

Alleinerbin von Heath Ledgers Vermögen

Matilda Ledger kam 2005 zur Welt, kurz nachdem Heath Ledger seine Schauspielkollegin Michelle Williams am Set des Films "Brokeback Mountain" kennengelernt hatte. 2008 trennte sich das Paar wieder, wenige Monate später starb der Hollywoodstar an einer versehentlich eingenommenen Überdosis Medikamente.

Im Jahr nach seinem Tod sprach Williams mit der "Vogue" über ihren Versuch, Heath Ledger für seine Tochter am Leben zu erhalten. "Sie kann ihren Vater auf so viele Arten kennenlernen und so viele seiner Freunde, die ihr so viele Geschichten erzählen können. Seine Freunde, seine Familie - sie waren ein großer Teil seines Lebens, und sie werden ein großer Teil ihres Lebens sein", erzählte sie damals.

Matilda hat das komplette Vermögen ihres Vaters geerbt. "Unsere Familie hat alles an Matilda verschenkt", erklärte Ledgers Vater Kim dem "People"-Magazin. "Das war der Plan von dem Moment an, als mein Junge starb. Es stand nie in Frage, dass Heaths Nachlass an Matilda gehen würde. Wir sind sehr eng mit Michelle und Matilda verbunden."