Selfie mit Pierce Brosnan: Markus Söder besucht Cliffhanger 2-Set

In Bayern und Österreich entsteht derzeit ein neuer "Cliffhanger"-Film. Bei den Dreharbeiten in den Penzing Studios in Oberbayern schaute nun Ministerpräsident Markus Söder vorbei und traf dabei auf Hauptdarsteller Pierce Brosnan.

"Großes Kino in Bayern", hat Ministerpräsident Markus Söder (57) eigenen Aussagen zufolge kürzlich erlebt. Er traf auf den einstigen "James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan (71), der in den Penzing Studios bei Landsberg aktuell für seinen neuen Film vor der Kamera steht.

Werbung für die "bayerische Traumfabrik"

Söder postete am Montagabend auf seiner Instagram-Seite Schnappschüsse vom Filmset, darunter auch ein Selfie mit dem Hollywoodstar. Das nutzte der CSU-Mann nicht nur für ein bisschen Eigen-PR, sondern auch für einen Seitenhieb gegen die Politik in Berlin. "In den Studios auf dem ehemaligen Fliegerhorst wird gerade 'Cliffhanger 2' in einer atemberaubenden Filmkulisse gedreht. Bin selbst ein großer Film- und Kinofan - und auch des Gentleman-Schauspielers Pierce Brosnan", ließ er wissen. Und betonte dann noch: "Mithilfe des FilmFernsehFonds Bayern ist hier im oberbayerischen Penzing die bayerische Traumfabrik entstanden. Bayern steht zu seiner Filmindustrie wie kaum ein anderes Land. Schade, dass der Bund diese wichtige Branche viel zu wenig beachtet."

Film wird in Bayern und Österreich gedreht

Brosnan hatte bereits vor einigen Tagen über den Drehstart auf Instagram berichtet: "Cliffhanger ... drehen wir jetzt in München und Österreich. Habe den Originalfilm mit dem tollen Sylvester Stallone geliebt." Er habe den Film damals mit seinem Sohn Sean nach der Schule in Malibu gesehen. "Als wir noch ein lokales Kino hatten!" Und nun arbeite er "viele Jahre später" an der Fortsetzung des Actionfilms. Er drehe mit den "nettesten, schönsten und talentiertesten Schauspielern". Darunter befindet sich auch Lily James (35), die auf Instagram ebenfalls schon einige Bilder vom Dreh veröffentlichte, die sie in luftigen Höhen zeigen.

Im Bergsteiger-Film "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" aus dem Jahr 1993 spielte Sylvester Stallone (78) die Hauptrolle. Ursprünglich sollte der Actionstar auch für die Neuauflage zurückkehren und wurde als Hauptdarsteller angekündigt. Doch er verließ das Projekt wieder.