Collien Monica Fernandes hat sich bei Instagram bei ihren Fans gemeldet. Die Schauspielerin berichtet von einer "kleinen OP" und kündigt eine Social-Media-Pause an.

Collien Monica Fernandes (44) hat bei Instagram ein Selfie aus dem Krankenhaus veröffentlicht. Die Schauspielerin und Moderatorin ist darauf mit ernstem Gesichtsausdruck, einer grünen OP-Haube und blauem OP-Hemd zu sehen. Dazu schreibt sie als Erklärung: "Kleine OP gehabt. Bin jetzt erstmal ein paar Tage raus hier. Liebes Instagram: Servus und Baba, wie man hier auf Mallorca zu sagen pflegt."

Die gebürtige Hamburgerin, die zwischen ihrem Haus auf Mallorca, Hamburg und Berlin pendelt, lässt offen, um welche Operation es sich gehandelt hat und wie lange der Krankenhausaufenthalt dauert. Unter dem Posting sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche für die 44-Jährige.

Neustart nach Trennung

Die "Traumschiff"-Schauspielerin erlebt derzeit einen Wandel in ihrem Leben. Anfang September hatten Christian Ulmen (50) und Collien Ulmen-Fernandes überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In der Mitteilung, in der sie mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen genannt werden, hieß es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Als Paar werde man "fortan getrennte Wege" gehen, "doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", hieß es weiter.

Im Jahr 2011 heirateten die beiden, im April des folgenden Jahres wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet Collien Monica Fernandes Anfang Oktober zu ihren Zukunftsplänen: "Ich habe mir überlegt, nebenbei noch Journalismus an der Fern-Uni zu studieren. Das wäre toll, wenn ich nebenbei noch ein bisschen auf dem Traumschiff studieren könnte." Zudem sei sie "auf jeden Fall" bereit für eine neue Liebe. "Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist. Auf der Straße jemanden ansprechen, würde ich aber eher nicht." Dating-Apps seien deshalb eine Option für sie. "Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war."