Collien Monica Fernandes (44) hat bei Instagram ein Selfie aus dem Krankenhaus veröffentlicht. Die Schauspielerin und Moderatorin ist darauf mit ernstem Gesichtsausdruck, einer grünen OP-Haube und blauem OP-Hemd zu sehen. Dazu schreibt sie als Erklärung: "Kleine OP gehabt. Bin jetzt erstmal ein paar Tage raus hier. Liebes Instagram: Servus und Baba, wie man hier auf Mallorca zu sagen pflegt."