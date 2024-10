Selfie bei Instagram: Heidi Klum: Halloween-Kostüm mit Tom Kaulitz wird ganz schön eng

Heidi Klum (51) und Ehemann Tom Kaulitz (35) werden sich bei Klums legendärer Halloween-Party am 31. Oktober in New York City erneut im Partnerkostüm zeigen. Das verriet sie mit einem Instagram-Post, der ein Schwarz-Weiß-Selfie der beiden zeigt. Auf dem Schnappschuss ist auch Maskenbildner Mike Marino zu sehen, mit dem das Duo für das Kostüm zusammenarbeitet.

"Ängstlich und klaustrophobisch"

"Äußerlich lächelnd, innerlich ängstlich und klaustrophobisch", schrieb Klum zu dem Selfie, auf dem sie mit ihrem Ehemann in die Kamera lacht. "Unser Pärchenkostüm wird ganz schön eng." "Today.com" verriet sie bereits zuvor zu ihrem diesjährigen Halloween-Look: "Er wird nicht von dieser Welt sein. Es wird wieder eine Menge Prothesen geben. Ich bekomme schon beim Gedanken daran Platzangst."

Anfang September gewährte Klum, für die das Gruselfest ein echtes Highlight ist, bei Instagram einen ersten Blick auf ihre Kostüm-Vorbereitungen. In einem kurzen Clip war eine runde modellierte Form zu sehen, ähnlich eines Panzers, mit aufgesetzten Spitzen und zwei Beinlöchern. Am 17. September folgte auf ihrem Instagram-Kanal ein Clip, wie sie in einem hautengen Anzug und mit hochgebundenen Haaren von zwei Männern abgemessen wird. "Halloween-Anprobe und Maßnehmen", teilte sie dazu mit. Zuletzt postete sie dann einen Schnappschuss, der für einige Social-Media-Nutzer aufgrund der Prothesen am unteren Rand des Bildes und Klums Verweis auf einen Finger darauf hindeuten könnte, dass sie sich in E.T. aus Spielbergs "E.T. - Der Außerirdische" verwandeln könnte.

Schon seit dem Jahr 2000 feiert Heidi Klum ihre legendäre Halloweenparty, zu der auch viele Stars kommen. Mit Ihrem Ehemann zeigte sie sich schon in mehreren Partnerkostümen, darunter Fischer (Kaulitz) und überdimensionaler Wurm (Klum) sowie Pfau (Klum) und dazugehöriges Ei (Kaulitz).