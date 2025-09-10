Selena Gomez: So sehr treffen sie Kommentare zu ihrem Gewicht

Verletzende Bemerkungen über ihr Gewicht hinterlassen Spuren bei Selena Gomez. Auf derartige Kommentare reagiert sie "sehr empfindlich". Durch eine Therapie lernt sie, mit diesen Gefühlen umzugehen.
Selena Gomez (33) hat immer wieder mit Bodyshaming zu kämpfen. In einem Cover-Interview mit dem "Allure"-Magazin erzählte sie, dass die Bemerkungen über ihren Körper nicht spurlos an ihr vorbeigehen. "Ich habe in meinem Leben mit vielen Gewichtsproblemen zu tun gehabt, und das ist etwas, worauf ich sehr empfindlich reagiere", erzählte die Sängerin und Schauspielerin. Unterstützung finde sie in der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), einer Form der kognitiven Verhaltenstherapie.