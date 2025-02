Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (32) und ihr Verlobter, Musikproduzent und Songwriter Benny Blanco (36), werden ein gemeinsames Album veröffentlichen. Wie "Variety" berichtet, wird "I Said I Love You First" am 21. März erscheinen.

Einblick in die Beziehung

Nachdem die einstige "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin im Dezember 2023 ihre Beziehung zu Blanco öffentlich gemacht hatte, folgte rund ein Jahr später die Verlobung. Die Platte soll nun die Liebesgeschichte des Paares feiern und den Fans "einen einzigartigen Einblick in ihre Beziehung geben", heißt es in der Ankündigung. Das Album beschreibe ihre gesamte Geschichte - "bevor sie sich trafen, wie sie sich verliebten und was die Zukunft bringt". Einen Vorgeschmack auf die Platte gibt es bereits.

Die Single "Scared of Loving You" haben Gomez und Blanco gemeinsam mit Finneas (27) geschrieben. In der Ballade heißt es unter anderem: "Denn ich habe keine Angst davor, dich zu lieben. Ich habe einfach Angst, dich zu verlieren. Ich habe keine Angst vor irgendjemandem oder davor, jung zu sterben. Oder ob du jemand Neues finden wirst. Denn wie könnten sie dich lieben so sehr wie ich es tue?"

Bei Instagram postete Gomez dazu einen Clip, der sie mit ihrem Verlobten bei einem verliebten Pärchenausflug im Freizeitpark zeigt. In einem Lyric-Video sind die beiden zudem Händchen haltend in einem Bett zu sehen. Blanco schrieb in einem eigenen Instagram-Post, der weitere Pärchen-Clips zeigt: "Ich kann nicht glauben, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen darf."

Selena Gomez hatte sich zuletzt vor allem um ihre Schauspielkarriere gekümmert und war für den Film "Emilia Pérez" und ihre Rolle als Jessi Del Monte auf Promotour. Sein letztes Studioalbum "Rare" veröffentlichte der Popstar 2020.