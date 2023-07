1 Viktor Dietz und Johanna Kremme freuen sich darüber, wie alles wächst und gedeiht. Und auch wenn das mal nicht so ist, sehen sie es gelassen. Foto: Simon Granville

Ein Garten ist nicht nur gut für die Freizeit, sondern macht auch Arbeit. Seit man wieder verreisen darf, ist die Nachfrage nach Kleingärten gesunken. Die Wartelisten sind aber immer noch lang.









In Zeiten teurer Lebensmittel scheint es naheliegend, dass viele zunehmend auf Selbstversorgung setzen – mit Obst und Gemüse aus dem eigenen oder dem gepachteten Kleingarten. Doch aktuell ist das noch nicht erkennbar. Tobias Kranich von den Gartenfreunden Pleidelsheim etwa berichtet, dass das Interesse an einem Kleingarten in der Coronazeit deutlich angestiegen sei, inzwischen aber wieder nachgelassen habe. „Jetzt können die Leute wieder verreisen, da steht das im Vordergrund.“ Eine Warteliste gibt es dort deshalb derzeit nicht.