Selbstjustiz: Polizei fasst fünf Männer nach Dating-App-Fallen

Die Männer werden südlich von Hamburg festgenommen, weil sie sich mit mutmaßlichen Pädophilen getroffen und diese dann teils schwer verletzt haben sollen. Nicht der einzige Fall dieser Art.
Buchholz - Menschen werden zu vermeintlichen Dates gelockt und dann angegriffen, ausgeraubt oder erpresst. Solche Fälle gibt es bundesweit immer wieder. Südlich von Hamburg hat die Polizei nun fünf Männer festgenommen. Sie sollen ihre Opfer bei Dating-Apps ausgesucht und sich unter einem Vorwand mit ihnen verabredet haben, teilten die Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Harburg gemeinsam mit. Bei den Treffen sollen die Kontaktierten teils erhebliche Verletzungen erlitten haben.