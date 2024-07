Selbsthilfegruppe für Krebskranke im Rems-Murr-Kreis: Wo Männer über Gefühle und Ängste sprechen können

1 Nach der überstandenen Krebstherapie hat sich Werner Stoll ein E-Bike zugelegt, um sich mehr zu bewegen und gesund zu bleiben. Foto: privat

Werner Stoll leitet eine DRK-Selbsthilfegruppe für Männer, die an Krebs erkrankt sind. Welcher Krebs spielt keine Rolle. Und wenn eine Frau vorbeischaut und Tipps gibt, ist das auch erlaubt. Hauptsache, alle können sich austauschen und fühlen sich besser.











Link kopiert



Das Bedürfnis nach mehr Hilfe, nach ein wenig Beistand und Unterstützung in wichtigen Phasen und bei Entscheidungen zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Werner Stoll. Doch der Mann aus Schorndorf fand oft nicht den Zuspruch und die Informationen, die er gebraucht und sich gewünscht hätte. Als er sich dann im Februar 2021 einer schweren Krebs-OP unterziehen musste und einmal mehr in eine Lebenssituation geriet, in der plötzlich alles auf dem Kopf stand und er sich ziemlich allein und hilflos fühlte, beschloss der 61-Jährige, eine Selbsthilfegruppe für Männer zu gründen, die an Krebs erkrankt sind.