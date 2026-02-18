Emma Heming-Willis trägt seit der Erkrankung von Ehemann Bruce Willis mehr Verantwortung. Bei all ihren Aufgaben behält sie auch ihre eigene Gesundheit im Blick. Sie betont, wie wichtig Selbstfürsorge ist.
Die Demenzerkrankung von Bruce Willis (70) hat auch das Leben seiner Ehefrau Emma Heming-Willis (47) verändert. Zwar übernimmt ein Pflegeteam die tägliche Betreuung, doch auch sie steht ihm weiterhin unterstützend zur Seite. Dabei will sie nicht die eigene Gesundheit aus den Augen verlieren, wie sie "People" erzählte.