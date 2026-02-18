Emma Heming-Willis trägt seit der Erkrankung von Ehemann Bruce Willis mehr Verantwortung. Bei all ihren Aufgaben behält sie auch ihre eigene Gesundheit im Blick. Sie betont, wie wichtig Selbstfürsorge ist.

Die Demenzerkrankung von Bruce Willis (70) hat auch das Leben seiner Ehefrau Emma Heming-Willis (47) verändert. Zwar übernimmt ein Pflegeteam die tägliche Betreuung, doch auch sie steht ihm weiterhin unterstützend zur Seite. Dabei will sie nicht die eigene Gesundheit aus den Augen verlieren, wie sie "People" erzählte.

So sorgt Emma Heming-Willis trotz Pflege für sich selbst Heming-Willis berichtete, dass sie früher selbst Probleme mit ihrer Gehirngesundheit hatte. Ärzte hätten die Beschwerden jedoch nicht ernst genommen. Deshalb wolle sie nun "tiefer graben und sich ein bisschen mehr für sich selbst einsetzen". Oft würden Frauen ihre eigenen Bedürfnisse hintenanstellen. Doch das sei immer der falsche Weg. "Mir ist klar geworden, dass es unmöglich ist, sich um die Menschen zu kümmern, die wir lieben, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern und keine Zeit für unsere Gesundheit und unsere Hobbys finden", teilte sie ihre Erkenntnisse.

Die Pflege ihres Mannes habe sie auch auf die Risiken aufmerksam gemacht, denen pflegende Angehörige ausgesetzt sind. So habe sie bei ihrer Recherche herausgefunden, dass rund 40 Prozent der Pflegenden ihre eigenen Arzttermine vernachlässigen. Einige von ihnen würden zudem vor den pflegebedürftigen Angehörigen sterben. "Das ist für mich eine Erinnerung daran, auf mich selbst zu achten und hoffentlich auch andere Menschen, ob Pflegekräfte oder nicht, darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern", erklärte sie.

Um sich und ihrer Gesundheit genug Aufmerksamkeit zu schenken, vermerkte sie feste Pausen in ihrem Kalender. "So denke ich daran, mich vom Bildschirm zu lösen, nach draußen zu gehen und sicherzustellen, dass ich die Punkte auf meiner Liste für die Gesundheit meines Gehirns abhake, denn so kümmere ich mich jetzt um mich selbst. Ich denke zuerst an mein Gehirn, und der Rest meines Körpers profitiert davon", so Heming-Willis.

Bruce Willis beendete Karriere wegen Erkrankung

Über den Gesundheitszustand ihres Mannes hält Emma Heming-Willis die Öffentlichkeit regelmäßig auf dem Laufenden. Erstmals hatte seine Familie 2022 eine erste Diagnose geteilt: Wegen einer Aphase beendete er demnach seine Karriere. Nur ein Jahr später machten sie öffentlich, dass bei ihm frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Auch Ex-Frau Demi Moore (63), mit der er drei erwachsene Töchter hat, gab in der Vergangenheit Gesundheitsupdates.

Emma Heming-Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet und gemeinsame Eltern von den Töchtern Mabel (13) und Evelyn (11).