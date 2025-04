Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord

1 Der Täter brach drei Warenautomaten in einem Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord auf. (Symbolfoto) Foto: imago images/photothek

Mitten in der Nacht bricht ein unbekannter Täter mehrere Warenautomaten in einem Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord auf. Er flüchtet mit reichlich Bargeld, nun sucht die Polizei Zeugen.











Mehrere Warenautomaten hat ein bislang unbekannter Täter in einem Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord in der Nacht zum vergangenen Freitag aufgebrochen.