Selbes Rezept seit 1980p: Das ist alles in der Böblinger Aschermittwoch-Fischsuppe drin

Am Aschermittwoch ist in Böblingen schon seit 46 Jahren Fischsuppenessen für den guten Zweck angesagt. Aber was ist eigentlich in der Suppe drin und wer bereitet sie zu?
Das Küchenteam der Böblinger Polizei-Hochschule musste auch in diesem Jahr wieder Schwerstarbeit leisten. Die leitenden Küchenkräfte Jan Braitmaier und Elea Schumann haben mit ihren Mitstreiterinnen für das diesjährige 44. Aschermittwochs-Fischsuppenessen in der Kongresshalle Böblingen wieder rund zentnerweise Rotbarsch, Lachs sowie Gemüse und Kartoffel verarbeitet.