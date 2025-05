Selber gärtnern, ernten und genießen in Korntal:: „Rent an Acker“ geht in die zweite Runde

„Rent an Acker“ geht in die zweite Runde

1 Auf und um den Korntaler Mietacker herrscht reger Betrieb. Foto: Simon Granville

Das Projekt „Rent an Acker“ bietet Menschen die Chance, auf einem eigenen Acker frisches Biogemüse anzubauen und zu ernten.











Ein großer brauner Acker erstreckt sich direkt am Höhenweg in Korntal, durch Dinkelspelz ist er in kleinere Areale unterteilt. Viele eifrige Hände pflanzen am Mittwochnachmittag Setzlinge in die Erde ein, die in kleinen quadratischen Erdklumpen auf einem Tisch vor dem Acker stehen. „Manche Menschen bauen aber auch eigene Saat an“, sagt Samuel Weiler, Hauptverantwortlicher von „Rent an Acker“. Ein Projekt, bei dem man sich nun schon im zweiten Jahr ein Stück Land vom Bauernhof Zukunftsfelder in Korntal mieten und es nach Lust und Laune bepflanzen und abernten darf. Der weitläufige Acker ist schon vorbereitet, die Erde gepflügt und ein Grundstock Kartoffeln ist bereits vom Hof eingepflanzt worden.