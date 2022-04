1 In Tamm ist in der Nacht zum Sonntag ein Mercedes über einen Kreisverkehr geschanzt. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Bei einem spektakulären Unfall im Kreis Ludwigsburg wird ein 21-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann hatte sich wohl betrunken hinter das Steuer gesetzt.















Link kopiert

Ein 21-Jähriger ist bei einem spektakulären Unfall in der Nacht zum Sonntag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Der junge Mann war wohl betrunken hinter dem Steuer seines Mercedes eingenickt und deshalb ungebremst auf den zwei Meter hohen Kreisverkehr an der Asperger Straße gefahren. Das Auto schanzte über den Hügel, überschlug sich dabei und prallte auf der anderen Seite des Verkehrshindernisses gegen einen Laternenmast. Schließlich blieb der Mercedes auf der Fahrerseite liegen.

Der 21-Jährige konnte sich zwar selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Hinzu kommen 4000 Euro am Mast und am Kreisverkehr. Weil die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, vermuteten, dass der Mercedes-Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren war, wurden im Krankenhaus nicht nur seine Wunden behandelt, sondern auch Blut abgenommen. Der Verkehrsknoten war während der Aufräumarbeiten in alle Richtungen gesperrt.