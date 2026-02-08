Sekt fürs Daydrinking: Mit Blubb, aber ohne Alkohol

Wer Lust auf Sekt hat, aber keinen Alkohol will, findet immer mehr Alternativen. Leider sind die wenigsten davon gut. Ein Riesling aus Cleebronn schafft Abhilfe.
Wer in diesen Tagen die Homepage der Weingärtner Cleebronn-Güglingen besucht, trifft auf zwei gut gelaunte junge Frauen und eine Botschaft, die so trendy-englisch ist, dass sie auch der gemeine Schwabe verstehen kann: „Heroes go Zero“. Ein bisschen weiter unten auf der Seite heißt es dann, die neue Kollektion The Zhero (Achtung Wortspiel: Hier sind die englischen Begriffe für Held und Null in einer neuen Schöpfung vereint) zeige, „wie gut Wein auch ohne Alkohol sein kann“. Egal, ob morgens („als Frische-Kick, um in den Tag zu starten“) oder abends („zum Dinner und als Sundowner mit Freunden“) – mit den Errungenschaften der neuen Serie könnten die Menschen alles feiern, „was uns im Leben begleitet“.