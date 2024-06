1 Schon beim ersten Blick ist klar: Dieses Fahrzeug ist bestimmt kein gewöhnliches Polizeiauto. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Bei einer Razzia in Winterbach wird martialisches Gerät aufgefahren, das in keiner offiziellen Liste auftaucht. Was wir über den Polizeipanzer und den Anlass für seinen Einsatz herausgefunden haben:











Link kopiert



Panzerwagen am Engelberg: Ein Polizeieinsatz in Winterbach hat am Donnerstag bei vielen für Verwunderung gesorgt. Bei einer Hausdurchsuchung setzte das Spezialeinsatzkommando (SEK) ein gepanzertes Fahrzeug ein, das in keiner offiziellen Ausrüstungsliste der Polizei auftaucht. Weder im Zeitungsarchiv noch auf den gängigen einschlägigen Onlineplattformen, die sich mit derartigem Gerät auseinandersetzen, gibt es bislang Bilder davon. Das Gefährt kann noch nicht lange im Einsatz sein und rückt nur selten an. Im Januar 2023 soll es bei einer Zwangsräumung in Berglen gesehen worden sein.