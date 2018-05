Polizeieinsatz in Winnenden 78-Jähriger bedroht Vermieter mit Pistole

Von red/fro 13. Mai 2018 - 19:08 Uhr

In Winnenden im Rems-Murr-Kreis ist es am Sonntag zu einer ernsten Auseinandersetzung zwischen einem Mieter und einem Vermieter gekommen. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an.





Winnenden - Ein 78-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses mit einer Pistole auf seinen 48-jährigen Vermieter gezielt, mit dem er offenbar schon seit Längerem in Streit liegt. Beide wohnen im gleichen Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 48-Jährige alarmierte die Beamten, die rückte mit sieben Streifenbesatzungen aus und sperrte den Bereich um das Haus sowie Teile der Bahnhofstraße ab. Mithilfe von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Aalen wurde der 78-Jährige schließlich in seiner Wohnung überwältigt.

Die Pistole stellte sich als Schreckschusswaffe heraus. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.