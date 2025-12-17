Die Polizei fasst in Welzheim und Schwäbisch Gmünd vier mutmaßliche Dealer und entdeckt ein Arsenal an Drogen und Waffen. Der Razzia gingen monatelange Ermittlungen voraus.

Polizei und Staatsanwaltschaft ist am Dienstag ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Region Stuttgart gelungen. Wie die Polizei mitteilt, haben Polizisten am Dienstag bei insgesamt acht Durchsuchungsaktionen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Welzheim (Rems-Murr-Kreis) vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Rauschgift, Bargeld, Handys, Speichermedien und sogar scharfe Schusswaffen sichergestellt.

Laut der Polizei gingen den Durchsuchungen monatelange Ermittlungen voraus. Mehr als 100 Beamte, darunter schwer bewaffnete Spezialkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg, durchsuchten am Dienstag acht Wohnungen und Geschäftsräume von Verdächtigen. Dabei stellten die Polizisten mehr als 1,2 Kilogramm Kokain und ungefähr 20 Kilogramm Marihuana und Haschisch sicher. Außerdem fanden sie eine Stichwaffe, einen Schlagring, vier scharfe Schusswaffen und Munition.

Die vier Festgenommenen sind zwischen 26 und 34 Jahre alt. Sie wurden noch am Dienstag einer Richterin vorgeführt. Gegen drei türkische Staatsangehörige wurde Haftbefehl erlassen. Sie wurden in verschiedene Gefängnisse gebracht.

Gegen einen 34-jährigen Deutschen – die Fahnder waren ihm laut der Polizei durch Beweismittel auf die Spur gekommen, die bei den Durchsuchungen gefunden wurden – wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen. Auch er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Aalen ermitteln jetzt weiter zu möglichen Verbindungen der mutmaßlichen Dealer.