Die Polizei fasst in Welzheim und Schwäbisch Gmünd vier mutmaßliche Dealer und entdeckt ein Arsenal an Drogen und Waffen. Der Razzia gingen monatelange Ermittlungen voraus.
Polizei und Staatsanwaltschaft ist am Dienstag ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Region Stuttgart gelungen. Wie die Polizei mitteilt, haben Polizisten am Dienstag bei insgesamt acht Durchsuchungsaktionen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Welzheim (Rems-Murr-Kreis) vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Rauschgift, Bargeld, Handys, Speichermedien und sogar scharfe Schusswaffen sichergestellt.