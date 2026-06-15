SEK-Einsatz in Stuttgart: Baumbesetzer wehren sich gegen Vorwurf des „Linksextremismus“

Im Februar 2024 hatte das Sondereinsatzkommando (SEK) Umweltaktivisten von einem besetzten Baum an der Uni Stuttgart geholt. Über das Nachspiel wird nun gestritten.
Eberhard Linckh ist kein Anfänger, was Baumbesetzungen betrifft. Der Umweltaktivist, der sich unter anderem bei der Organisation Robin Wood engagiert, wurde in seinem Leben bereits fünf Mal von Einheiten des Sondereinsatzkommandos (SEK) von Bäumen geräumt. Er kletterte auf Bäume vor dem Stuttgarter Wagenburgtunnel, auf Bäume im Schlossgarten und im Rosensteinpark wegen Stuttgart 21, sowie in Wiesbaden, als es um den Dannenröder Wald ging. Im Februar 2024 stieg er auf einen Baum auf dem Campus der Uni Stuttgart. Rund zwölf Stunden verharrte er mit anderen Aktivisten auf der Eiche in rund 15 Meter Höhe – dann kam das SEK. Doch bei dieser Baumbesetzung war eine Sache völlig anders, sagt er: nämlich das, was danach passierte.