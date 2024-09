SEK-Einsatz in Nordrhein-Westfalen: 96-Jähriger schießt auf Tochter – Streit über Pflegeheim?

1 Auch das SEK war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago//Justin Brosch

Ein 96-Jähriger schießt in NRW viermal auf seine Tochter. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass er sich gegen einen Umzug ins Pflegeheim wehren wollte. Auch das SEK war im Einsatz.











Link kopiert



Ein 96-Jähriger hat in Selm im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag vier Schüsse auf seine 53-jährige Tochter abgegeben und sie dabei schwer verletzt. Wie die Dortmunder Staatsanwältin Maribel Andersson auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf berichtete, gebe es Hinweise auf einen Streit darüber, ob der hochbetagte Senior ins Pflegeheim geht.