4 Vermummte, bewaffnete Beamte stürmten ein Haus in der Siemensstraße. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Spezialeinsatzkräfte und die Hundestaffel haben am Freitagvormittag ein Gebäude im Rems-Murr-Kreis gestürmt. Zu Einzelheiten des Einsatzes hält sich die Polizei noch sehr bedeckt.

Korb - In Korb (Rems-Murr-Kreis) hat es am Freitagvormittag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Mit gezückten Waffen stürmten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ein Gebäude in der Siemensstraße, in der Nähe des Edeka-Marktes. Auch die Hundestaffel war im Einsatz.

Rudolf Biehlmaier, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, bestätigt, dass es dort einen Polizeieinsatz gegeben habe. Zu dessen Hintergrund will er, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, allerdings noch nichts sagen.

Weitere Informationen für den Nachmittag angekündigt

In der vergangenen Zeit hatten sowohl ein Banküberfall in Backnang als auch Schüsse auf einen Werkstattbetreiber in Waiblingen die Polizei im Rems-Murr-Kreis auf Trab gehalten. Ob der SEK-Einsatz in Korb mit einem der beiden Fälle in Verbindung steht, verrät Biehlmaier allerdings nicht.

Für den Nachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Informationen zu dem Einsatz angekündigt.