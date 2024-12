SEK-Einsatz in Esslingen: Mann nach Bombendrohung in Psychiatrie eingeliefert

9 Nachdem der Entschärfungsroboter (rechts) seine Arbeit verrichtet hat, untersuchen die LKA-Experten das Gebäude. Foto: Roberto Bulgrin

Ein 53-Jähriger, der schon seit geraumer Zeit seine Nachbarn mit dem Tod bedroht hat, wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.











Link kopiert



Schon wieder Esslingen – diese Worte sind am frühen Dienstagnachmittag in der Hauptstraße des Stadtteils Zell immer wieder zu hören gewesen. Zahlreiche Polizeikräfte, Rettungssanitäter, ein Notarzt, die Feuerwehr, der Kreisbrandmeister sowie der Strom- und der Gasnotdienst hatten dort einen Großeinsatz zu absolvieren. In einer Doppelhaushälfte, unweit des Kreisverkehrs in Richtung Oberesslingen, waren Sprengstoff und möglicherweise auch Waffen vermutet worden. Der 53 Jahre alte, polizeibekannte Bewohner war bereits am Vormittag in Gewahrsam genommen worden.