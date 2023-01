SEK-Einsatz in Berglen

1 Der 58-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Ein Gerichtsvollzieher will auf einem Gehöft in Berglen-Öschelbronn eine Zwangsvollstreckung durchsetzen. Ein 58-jähriger Bewohner bedroht ihn – und löst einen Einsatz inklusive Hubschrauberflug aus.















Am Donnerstagmorgen ist es in Berglen (Rems-Murr-Kreis) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Gegen 7.30 Uhr hatte ein Gerichtsvollzieher die Polizei gerufen. Er hatte in einem Gehöft im Ortsteil Öschelbronn eine Zwangsvollstreckung durchsetzen wollen. Dabei soll er von einem 58 Jahre alten Bewohner mit einer Kettensäge bedroht worden sein.

Der 58-Jährige zog sich nach dieser Situation auf das Grundstück zurück. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an, sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Laut einem Sprecher der Polizei diente er dem Zweck, den Einsatz aus der Luft abzusichern und den Überblick zu behalten. „Auch, um zu verhindern, dass Unbeteiligte sich annähern und um vorbereitet zu sein, falls die Situation mobil wird.“ Zu solch einem Fluchtversuch kam es offensichtlich nicht: SEK-Beamte konnten den Mann schließlich widerstandslos festnehmen.