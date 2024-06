Halding-Hoppenheit dockt bei Freien Wählern an

1 Gehen getrennte Wege: Laura Halding-Hoppenheit (li.) und Andreas Winter von der Stuttgarter Liste. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Keine drei Monate war Laura Halding-Hoppenheit bei der Stuttgarter Liste und dort Gruppensprecherin. Das reichte für den Wiedereinzug in den Gemeinderat. Nun wechselt sie.











Link kopiert



Die Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat haben sich am Donnerstag erstmals nach der Kommunalwahl getroffen, die Neulinge Aufnahme gefunden. Der Abschied scheidender Räte zieht sich bis zur konstituierenden Sitzung am 24. Juli. Die CDU hatte am Mittwoch ihren alten Vorsitzenden Alexander Kotz als neuen bestätigt; nach 14 Jahren im Amt gab es eine Gegenstimme. Anders als bei der CDU gibt es bei den Freien Wählern eine Überraschung.